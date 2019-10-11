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Barış Pınarı Harekatı’na Çadlı yetimlerden destek

Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de Çad’ın başkenti Encemine’de bulunan İDEA Türkiye yetimhanesinden geldi.

Dünya 11.10.2019, 12:20 11.10.2019, 12:24
Barış Pınarı Harekatı’na Çadlı yetimlerden destek
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Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de Çad’ın başkenti Encemine’de bulunan İDEA Türkiye yetimhanesinden geldi.

Merkezi Türkiye’de bulunan İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneğinin Çad Encemine’de bulunan yetimhanesindeki yetimlerden Barış Pınarı Harekâtı’na destek geldi. Yetimhanede eğitim gören öğrenciler 2. gününe giren Barış Pınarı Harekâtı’na dua ederek destek verdi. Çadlı minik yetimler “Dualarımız sizinle!”, “Allah Barış Pınarı’na katılan askerleri korusun” şeklinde dua etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Barış Pınarı Harekatı #çadlı #yetim
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