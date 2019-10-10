Barış Pınarı Harekatı’nda 3 köy daha terörden temizlendi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında 3 köy daha terör örgütünden temizlendi.
Dünya 10.10.2019, 18:34
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu’yla dün Suriye’nin kuzeyini terör örgütünden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Rasulayn’ın batısındaki Kashtu Tahtani köyü ile Tel Abyad’ın Müşerfa ve Dadaat köylerini teröristlerden temizledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun Rasulayn ve Tel Abyad’da 7 köyü temizlediğini belirtti.(Hamad Alnajjar/İHA)
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