Başbakan Johnson 15 Ekim’de seçim istedi

İngiltere Parlamentosu, Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız çıkmayı engellemeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladı.

Birleşik Krallığın AB’den son çıkış tarihi 31 Ekim yaklaşırken İngiliz Parlamentosu, AB’den anlaşmasız çıkmanın önünü kesecek bir yasa tasarısını onayladı. 299’a karşı 327 oyla kabul eden yasa tasarısının yasalaşması için ise Lordlar Kamarası’nda da geçmesi gerekiyor.

"15 EKİM’DE SEÇİM OLMALI”

İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ise yaşananlar üzerine, Başbakan Boris Johnson’ın bir Brexit planı varsa bunu referandumda veya genel seçimde halka sunması gerektiği yönünde açıklamada bulundu.

Johnson 31Ekim’e kadar bir anlaşma paketi sunması gerekiyor, sunamadığı takdirde Avrupa Birliği’nden yeni bir erteleme talep etmek zorunda kalacak. Avam Kamarası’nda konuşan Johnson da, erken seçimlerin yapılması gerektiği belirterek, “15 Ekim’de seçim olmalı” dedi.

Boris Johnson, salı günü meclisten geçen tasarı yenilgisinin ardından muhalefete destek veren 21 Muhafazakâr Partili milletvekilini partiden ihraç etmişti. İhraç edilenler arasında İngiltere eski Başbakanı Winston Churcill’in torunu Nicholas Soames de bulunuyor.

(Yunus Dalgıç/İHA)