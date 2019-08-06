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Günün Özeti - 03 Ağustos 2019

Başına ödül konan kaçak milyoner yakalandı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, karısını öldürdükten sonra kayıplara karışan ve başına 100 bin dolar ödül konan Peter Chadwick Meksika’da yakalandı.

Dünya 06.08.2019, 00:00 06.08.2019, 14:58
Başına ödül konan kaçak milyoner yakalandı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, karısını öldürdükten sonra kayıplara karışan ve başına 100 bin dolar ödül konan Peter Chadwick Meksika’da yakalandı.

2012 yılında eşini öldürmek suçlamasıyla yargılanırken kefaletle serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan ABD vatandaşı 55 yaşındaki Peter Chadwick, Meksika’da yakalanarak Kaliforniya makamlarına geri gönderildi. Başına 100 bin dolarlık ödül konan kaçak milyonerin yakalandığını belirten Adalet Bakanlığı’na bağlı kolluk kuvveti US Marshals Service, Peter Chadwick’in 21 yıllık karısı Quee Chadwick’i öldürmekle suçlandığını açıkladı. Polis, üç çocuk babası olan Chadwick’in 10 Ekim 2012 tarihinde banka hesaplarından milyonlarca dolar çektiğini belirtti. Chadwick, 11 Ekim’de ise San Diego’daki bir benzin istasyonundan 911 acil yardım hattını arayarak eşi Quee’nin bir kiralık katil tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü bildirmişti. Polis, Chadwick’i şüpheli olarak gözaltına almış eşinin cesedi ise 1 hafta sonra San Diego’da bir çöplükte bulunmuştu. Ardından Chadwick, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. 3 yıl boyunca tutuksuz yargılandığı davada 13 kez hakim karşısına çıkan Chadwick Ocak 2015’te ise ortadan kaybolmuştu.

Chadwick, Eylül 2018’de US Marshals Service’in en çok arananlar listesine eklendi. Suçu ispatlanırsa 25 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#meksika #Peter Chadwick #ABDnin Kaliforniya eyaleti
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