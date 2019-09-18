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Başkan Trump’ın yeni Güvenlik Danışmanı O’Brien oldu
ABD Başkanı Donald Trump, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O’Brien’ı görevlendirdiğini açıkladı.
Dünya 18.09.2019, 17:23 Ramazan Durmuş
ABD Başkanı Donald Trump, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O’Brien’ı görevlendirdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın yerine gelecek kişiyi açıkladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şu anda Dışişleri Bakanlığı’nda Rehine İşleri Özel Temsilcisi olarak görev yapan Robert C. O’Brien’ı yeni Ulusal Güvenlik Danışmanımız olarak adlandıracağımı açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Robert ile çok uzun süre çalıştım. Harika bir iş çıkaracak” dedi.
ABD Başkanı Trump, 10 Eylül’de fikir ayrılıkları nedeniyle John Bolton’ı görevden aldığını açıklamıştı.
(İHA)
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