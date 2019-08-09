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“Basra Körfezi’nin güvenliğini sağlamaktan geri adım atmayacağız”
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Basra Körfezi’nin İran için hayati öneme sahip olduğunu belirterek bölgenin güvenliğini sağlama konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi.
Dünya 09.08.2019, 21:30
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Basra Körfezi’nin İran için hayati öneme sahip olduğunu belirterek bölgenin güvenliğini sağlama konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi.
Hürmüz Boğazı’nda İran ile yaşanan gerilimin ardından ABD, Boğaz’da deniz ulaşımının kontrolünü sağlamak amacıyla bir güvenlik planı hazırladığını duyurmuştu. İngiltere’nin de içinde bulunduğu bu plana, İsrail’den de destek açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi İsrail’in Hürmüz Boğaz’ında varlık göstermesinin İran için açık bir tehdit olacağını vurgulayarak, “ABD öncülüğünde alınan bu karar Basra Körfez’indeki gerginliği daha da artıracaktır” ifadelerini kullanmıştı.(Aynur Sena Çabuk/İHA)
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