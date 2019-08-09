Son Dakika
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi

“Basra Körfezi’nin güvenliğini sağlamaktan geri adım atmayacağız”

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Basra Körfezi’nin İran için hayati öneme sahip olduğunu belirterek bölgenin güvenliğini sağlama konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi.

Dünya 09.08.2019, 21:30
“Basra Körfezi’nin güvenliğini sağlamaktan geri adım atmayacağız”

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Basra Körfezi’nin İran için hayati öneme sahip olduğunu belirterek bölgenin güvenliğini sağlama konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Basra Körfezi’nin İran için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, Körfez’in güvenliğini sağlamaktan geri adım atmayacaklarını ifade etti. İran milli güvenliği için Basra Körfezinin ayrıca önemli olduğunu belirten Zarif, “Bu gerçeklik üzerinden bölgede varlık gösterecek her türlü yabancı güç gerginliğe neden olacaktır. İran kendi güvenliğini sağlamak için asla geri adım atmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nda İran ile yaşanan gerilimin ardından ABD, Boğaz’da deniz ulaşımının kontrolünü sağlamak amacıyla bir güvenlik planı hazırladığını duyurmuştu. İngiltere’nin de içinde bulunduğu bu plana, İsrail’den de destek açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi İsrail’in Hürmüz Boğaz’ında varlık göstermesinin İran için açık bir tehdit olacağını vurgulayarak, “ABD öncülüğünde alınan bu karar Basra Körfez’indeki gerginliği daha da artıracaktır” ifadelerini kullanmıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 09 Ağustos 2019
İmsak 04:09
Güneş 05:47
Öğle 12:59
İkindi 16:50
Akşam 20:01
Yatsı 21:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@