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Batı Şeria’daki saldırıda 1 Filistinli şehit oldu

İsrail güçleri, Batı Şeria’daki Beytulehim’de "2 İsrail vatandaşını araçla ezme girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

Dünya 16.08.2019, 17:42 16.08.2019, 17:47
Batı Şeria’daki saldırıda 1 Filistinli şehit oldu
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İsrail güçleri, Batı Şeria’daki Beytulehim’de "2 İsrail vatandaşını araçla ezme girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria’daki Beytulehim ilinde aracını kullanan Filistinli bir kişi, ezme girişiminde bulunarak 2 İsrailli vatandaşı yaraladı. Yaralanan iki İsraillinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayın ardından İsrail askerleri, Filistinli şahsa ateş açarak etkisiz hale getirdi. Filistin Sağlık Bakanlığından yayınlanan açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateşte ezme girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

(Muhammed Rabah /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #şehit #filistinli #israil #Batı Şeria
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