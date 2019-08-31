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Bebekli Kadını Canice Dövdü!
Vietnam'da, kucağında 2 aylık bebeği bulunan bir kadının tekmelenip, öldüresiye şiddet gördüğü video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve tüm Dünya'nın gündemine oturdu.
27 Ağustos 2019 tarihinde sabah saatlerinde sosyal paylaşım sistemi Facebook'ta yayınlanan bir video tüm dünyaya yayıldı. İzleyiciye oldukça büyük kızgınlık ve öfke yarattıran söz konusu video, kucağında yeni doğmuş henüz 2 aylık bir bebeğin bulunduğu kadının kum torbası gibi şiddete uğradığı anları içeriyordu.
Vu Thi Thu Ly televizyonu bir odadan başka bir odaya taşıması sebebiyle kocasından şiddet gördü. Bu esnada kucağında 2 aylık bebeği bulunan adın aldığı darbeyle birlikte bebeğiyle yere yığıldı.
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