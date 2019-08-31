Bebekli Kadını Canice Dövdü!

27 Ağustos 2019 tarihinde sabah saatlerinde sosyal paylaşım sistemi Facebook'ta yayınlanan bir video tüm dünyaya yayıldı. İzleyiciye oldukça büyük kızgınlık ve öfke yarattıran söz konusu video, kucağında yeni doğmuş henüz 2 aylık bir bebeğin bulunduğu kadının kum torbası gibi şiddete uğradığı anları içeriyordu.

Videoda yer alan kişiler, Vietnam'da ikamet eden 32 yaşındaki dövüş sporcusu olan Nguyen Xuan Vinh ve 27 yaşındaki eşi radyo sunucusu Vu Thi Thu Ly.

Vu Thi Thu Ly televizyonu bir odadan başka bir odaya taşıması sebebiyle kocasından şiddet gördü. Bu esnada kucağında 2 aylık bebeği bulunan adın aldığı darbeyle birlikte bebeğiyle yere yığıldı.