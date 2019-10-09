Belediye Başkanı Sözünü Tutmayınca, Kamyonetin Arkasına Bağlayıp Sürüklediler!

Söz konusu olay Meksika Chiapas eyaletinde yaşandı. Las Margaritas ilçesi Belediye Başkanlığı görevini yapan Jorge Escandona, bir kamyonetin arkasına halatla bağlandı ve sürüklenmeye başladı.

Yerel medya, Edcandona'nın seçim öncesinde yol yapma başta olmak üzere onlarca vaat verdiğini fakat verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığını; bunun üzerine sinirlenen halkın Escandona'yı bir kamyonetin arkasına halatla bağlayıp yollarda sürüklediği bilgisini verdi.

Polisin müdahalesi esnasında meydana gelen arbede sonucunda 11 kii yaralandı. 30 kişi ise gözaltına alındı. Escandona'nın sağlık durumu bilgisine ulaşıldı. Herhangi bir hayati tehlikesi bulunmuyor.