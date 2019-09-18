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Beşiktaş Slovakya’da
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynayacağı Slovan Bratislava maçı için gittiği Slovakya’ya ulaştı.
Dünya 18.09.2019, 17:10 18.09.2019, 17:29
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynayacağı Slovan Bratislava maçı için gittiği Slovakya’ya ulaştı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın TSİ 22.00’de Narodny Stadyumu’nda Slovan Bratislava ile oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Slovakya’ya uçtu ve yaklaşık iki buçuk saat süren yolculuk sonrası Bratislava’ya ulaştı. Kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
Siyah-beyazlıları havalimanında Slovakya Büyükelçisi Hatice Aslıgül Üğdül karşıladı.
Beşiktaş, maç öncesi son çalışmasını TSİ 20.00’de Narodny Stadyumu’nda yapacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesi TSİ 19.30’da basın toplantısı düzenleyecek.
(Mehmet Emin Avcı/İHA)
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