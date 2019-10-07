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Beyaz Saraydan Suriye’ye yapılacak operasyonla ilgili açıklama
Beyaz Saray, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD’nin desteklemeyeceğini ve bu ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıkladı.
Dünya 07.10.2019, 08:53
Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada,”Türkiye’nin "uzun süredir planlanan operasyonu ile Suriye’nin Kuzeyine ilerleyeceğini" ve ABD’nin "operasyona katılmayacağını" ve ABD birliklerinin "yakın bölgede olmayacağını" duyurdu(İHA)
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