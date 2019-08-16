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Bir Hollywood yıldızı daha Rusya vatandaşlığı istiyor
Hollywood oyuncusu Eric Roberts, Rusya’nın Soçi kentine yaptığı ziyarette Rusya vatandaşı olmak istediğini açıkladı.
Dünya 16.08.2019, 10:14
Hollywood oyuncusu Eric Roberts, Rusya’nın Soçi kentine yaptığı ziyarette Rusya vatandaşı olmak istediğini açıkladı.
Geçtiğimiz yıl Antalya’da düzenlenen Altın Portakal Film Festivali’ne de katılan Eric Roberts, 400’den fazla filmde oynadı. “Ayla” filminde ABD’li generali canlandıran ve önceki yıl 74 filmde rol alarak bir rekora imza atan Eric Roberts, Altın Küre ve Oscar’a aday gösterildi.
ABD’li aktör Steven Seagal ve Fransız aktör Gerard Depardieu gibi birçok ünlü isim son yıllarda Rusya vatandaşlığı almış Rusya vatandaşlığına geçen ünlüler yüksek vergiler nedeniyle ülkelerini eleştirmişti.(Erhan Altıparmak/İHA)
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