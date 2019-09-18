Flaş Haber"Türk insanı yaşlanmaya hazır değil!"
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Bir İlkokulda Yangın Çıktı: En Az 30 Çocuk Öldü...
Batı Afrika ülkesi olan Liberya'da bulunan bir ilkokulda yangın çıktı. Meydana gelen yangın sonucunda en az 30 küçük çocuk yanarak ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Liberya Devlet Başkanı Geogre Weah, meydana gelen yangın faciasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, hayatını kaybeden çocukların ailelerine baş sağlığı diledi. Yangının çıkış sebebi ise henüz tespit edilemedi.
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