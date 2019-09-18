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Bir İlkokulda Yangın Çıktı: En Az 30 Çocuk Öldü...

Batı Afrika ülkesi olan Liberya'da bulunan bir ilkokulda yangın çıktı. Meydana gelen yangın sonucunda en az 30 küçük çocuk yanarak ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Dünya 18.09.2019, 14:59 Billdrt
Bir İlkokulda Yangın Çıktı: En Az 30 Çocuk Öldü...

Batı Afrika ülkesi olan Liberya'nın Paynesville isimli bölgesinde yer alan bir okulda bugün gece saatlerinde yangın meydana geldi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre ilk tespitlere göre en az 30 çocuk hayata gözlerini yumdu.

Liberya Devlet Başkanı Geogre Weah, meydana gelen yangın faciasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, hayatını kaybeden çocukların ailelerine baş sağlığı diledi. Yangının çıkış sebebi ise henüz tespit edilemedi. 

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