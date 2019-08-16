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Birleşmiş Milletler korkunç bilançoyu açıkladı
Birleşmiş Milletler (BM), Mayıs ayından bu yana İdlib’te kentinde 500’den fazla sivil öldüğünü açıkladı.
Dünya 16.08.2019, 10:40
Birleşmiş Milletler (BM), Mayıs ayından bu yana İdlib’te kentinde 500’den fazla sivil öldüğünü açıkladı.
Açıklamada, düzenlenen hava saldırılarında aralarında hasta, yaşlı, engelli, kadın ve çocukların da bulunduğu sivillere yardım etmek için her gün hayatlarını tehlikeye atan yardım, sağlık ve kurtarma görevlilerin saldırılarda yaşamlarını yitirmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Nisan ayı sonundan bu yana, İdlib ve Hama’da 36 hastane ve sağlık tesisi, 7 ambulans hava saldırılarında vurulmuştu.(İHA)
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