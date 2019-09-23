Son Dakika
Mucize Doktor’un Oyuncuları Kimdir? İşte Mucize Doktor Dizisi Oyuncu Kadrosu
Erdoğan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu
Hamile Olduğumu Nasıl Anlarım?
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı
Diyarbakır’da patlıcan közleme faciası: 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta Belçika Başbakanı Charles Michael’i kabulü başladı
BM Genel Sekreteri Guterres: “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor”
Merkel 2050 yılına kadarki iklim değişikliği hedeflerini açıkladı
Moskova’da Müslümanların sayısı 3 milyonu aştı

BM Genel Sekreteri Guterres: “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, başkanlık ettiği İklim Değişikliği Zirvesi’ni, “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor. Dur” sözleri ile açtı.

Dünya 23.09.2019, 20:10
BM Genel Sekreteri Guterres: “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor”
banner63

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, başkanlık ettiği İklim Değişikliği Zirvesi’ni, “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor. Dur” sözleri ile açtı.

ABD’nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu’nun ilk günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlık ettiği İklim Değişikliği Zirvesi’nin açılış konuşmasıyla başladı. Dünya liderlerine seslenen Guterres, “2050 yılına kadar müzakere etme zamanı değil, karbon salınımını 2050’ye kadar sıfıra indirmek için harekete geçme zamanı” ifadelerini kullandı. “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor. Dur” diyen Guterres, dünyanın daha tehlikeli seviyelere ulaşmasını önlemek için daha fazlasını yapacaklarını söyledi.

BM, zirve öncesi 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050’ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurmuştu. Zirvede Finlandiya ve Almanya on yıl içinde kömürü yasaklama sözü verdi.

TRUMP KATILDI, DİNLEDİ, GİTTİ

Zirveye katılmaması beklenen ABD Başkanı Donald Trump ise herkesi şaşırttı. İklim Zirvesi’nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelen ve kısa süre konuşmaları dinleyen Trump, hiçbir şey söylemeden salondan ayrıldı.

(İHA)
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:30
Öğle 12:46
İkindi 16:10
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@