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BM, Kıbrıs liderlerini bir araya getirdi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile gayrı resmi bir resepsiyon düzenledi.
Dünya 06.09.2019, 21:59
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile gayrı resmi bir resepsiyon düzenledi.
Hafta boyunca ciddi ve odaklanmış görüşmeler yaptıklarını belirten Lute Kıbrıs’taki sorunu üzerine görüştüklerini belirterek, “Süreç devam ediyor. Her iki lider de bu sürecin devam etmesi için kararlılıklarını bildirmişlerdir” ifadelerini kullandı.(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
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