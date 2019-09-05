Son Dakika
"Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır"
İş adamınının katil zanlısı amcasının oğlu gözaltında
"Barış istiyorsak askeri faaliyetleri azaltmalıyız"
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu
Dink cinayeti davası
Döviz kurları
Ordu'ya yapılan yeni stadın eksikleri tamamlanacak
Divan Grubu'na Brandon Hall Group'tan Mükemmelik Ödülü
Türkiye gelir idaresi alanındaki tecrübesini Özbekistan'la paylaşıyor

BM : “Suriye’de Nisan ayından bu yana bin sivil hayatını kaybetti”

Birleşmiş Milletler(BM), Nisan ayının sonlarından bu yana Suriye’de binden fazla sivil öldüğü açıklandı.

Dünya 05.09.2019, 11:43
BM : “Suriye’de Nisan ayından bu yana bin sivil hayatını kaybetti”
banner63

Birleşmiş Milletler(BM), Nisan ayının sonlarından bu yana Suriye’de binden fazla sivil öldüğü açıklandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM genel merkezinde yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler’in Suriye’nin kuzeybatısında devam eden çatışma konusunda derinden endişe duyduğunu belirtti.

Dujarric, Nisan ayının sonunda çatışma arttığından, Suriye’de binden fazla sivil hayatını kaybettiğini açıklayarak, “Sivillerin evleri ve köyler ciddi şekilde etkilendi. 30 Ağustos’ta uygulanan tek taraflı ateşkes sivillerin maruz kaldıkları zorlukları giderdi “ifadelerini kullandı.

Dujarric," Suriye’de ateşkes ilan edilmesinden bu yana hava saldırısı düzenlenmedi. BM ve ortakları, Suriyelilere yardım etmeye devam ediyor. Suriye’de yaklaşık 15 bin yardım görevlisi bulunuyor" Dedi.

2017 Mayıs ayında Türkiye, Rusya ve İran, İdlib’deki “Azaltma Bölgesi” inşa ederek anlaşmaya varmışlardı.

(İHA)
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@