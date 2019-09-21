BM zirvesi salı günü yapılacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Birleşmiş Milletler, salı günü Genel Kurula ev sahipliği yapacak. Bu zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Genel kurulun gündemi ABD-İran gerilimi ve iklim değişikliği...

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul Görüşmeleri, dünya liderlerini 24 Eylül’de New York’ta bir araya getirecek. Tüm dünyadan 193 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla temsilcilerine ev sahipliği yapacak BM zirvesinde, Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Erdoğan, Genel Kurul’da dördüncü konuşmacı olarak ilk gün hitap edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi isimler bu yıl zirveye katılmayacak. Her yıl eylülde BM Genel Merkezi’nde bir araya gelen ve küresel sorunlara çözüm arayan dünya liderlerinin gündeminde bu yıl, ABD ve İran arasında yaşanan gerilim ile iklim değişikliği öne çıkacak. Zirvede gözler, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye çevrilecek. Trump, Ruhani ile görüşmeye yeşil ışık yaksa da ABD yönetimiyle görüşmek için yaptırımların kaldırılması şartı koşan İran, Trump’ın teklifine sıcak bakmadı.

(İHA)