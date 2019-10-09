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BMGK, Barış Pınarı Harekatı için yarın acil toplanıyor
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili yarın acil toplanma kararı aldı.
Dünya 09.10.2019, 19:37
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili acil olarak toplanma kararı aldı. BM’de görevli diplomatların açıklamalarına göre, 15 üyeli BMGK, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Polonya’nın talebiyle acil olarak yarın bir araya gelecek. Kapalı kapılar ardında yapılacak BMGK toplantısında Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı görüşülecek.(Serkan Bayar/İHA)
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