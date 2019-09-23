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BM’nin ilk gününde yoğun güvenlik önlemleri alındı

ABD’nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu’nun ilk gününde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Dünya 23.09.2019, 19:01
BM’nin ilk gününde yoğun güvenlik önlemleri alındı
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ABD’nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu’nun ilk gününde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik önlemlerinin zirveye çıkarıldığı New York’ta düzenlenen BM 74. Genel Kurulu’nun ilk günü hareketli başladı. Görüşmeler öncesi emniyet güçleri BM binası etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı. BM 74. Genel Kurul üst düzey toplantıları ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlık ettiği ‘İklim Değişikliği’ zirvesiyle başladı. Aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın da olduğu dünya liderleri zirve için Birleşmiş Milletler binasına geldi. Katılımcılar ise Birleşmiş Milletler binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

(İHA)
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