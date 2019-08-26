Boris Johnson, anlaşmalı Brexit umudunu taşıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi’nde yaptığı kapanış konuşmasında Brexit meselesine değinerek, “AB’nin sonunda bir anlaşmaya varma eğiliminde olduğunu düşünüyorum” dedi.

G7 Zirvesi’nde liderler kapanış konuşmalarını yapmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı konuşmada Brexit meselesine değinerek, “AB’nin sonunda bir anlaşmaya varma eğiliminde olduğunu düşünüyorum” dedi. Anlaşmasız Brexit tehlikesi hakkında olumlu hissettiğini söyleyen Johnson, “Açıkçası, bizim için olduğu gibi yürümeye devam edip, 31 Ekim’e kadar kesinlikle muazzam ve kapsamlı ve fantastik hazırlıklar yapacağımız şartlarla ilgili adımlar atacağız” ifadesini kullandı.

JOHNSON DA SİYASİ ÇÖZÜME İNANIYOR

Zirvenin bir diğer ana konusu olan ABD’nin İran nükleer anlaşmasını feshetmesi konusuna da değinen Johnson, “İran’ın hiçbir zaman nükleer bir silah edinmesine izin verilmemeli” diyerek konuya mesafesini ortaya koydu. “Şimdi İran’ın nükleer anlaşma ile uyum sağlaması ve diyalogu sürdürmesi ve bölgedeki yıkıcı davranışını durdurması için açıkça bir fırsat var” diyen Johnson, diğer liderlerin de söylediği gibi, siyasi çözüme işaret etti.

KANADA’DAN AMAZONLARA 15 MİLYON DOLAR YARDIM

Bir diğer üye ülke Kanada’nın Başbakanı Justin Trudeau, Amazon ormanlarındaki yangınlara değinerek, “Kanada yangın uçaklarının yanı sıra 15 milyon dolarlık bir finansal katkı göndermeyi teklif ediyor. Amazon’daki durumun doğal bir döngünün bir parçası olduğunu iddia edebiliriz. Ama tam olarak burada olan biten bu değil” dedi.

JAPONYA, TİCARET SAVAŞINA REHBERLİK EDECEK

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise yaptığı değerlendirme toplantısında ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ağırlık verdi. Abe, “Umarım, küresel ekonominin istikrara kavuşmasına yardımcı olacak ABD-Çin ticaret müzakerelerinin iyi sonuçları olacaktır. ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin Japonya’nın ekonomisi üzerindeki etkisine dikkat ederek ekonomik polkalara rehberlik edeceğiz” diye konuştu.

Abe ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Eylül ayı sonuna kadar ikili bir ticaret anlaşması imzalanması için yürütülen çalışmaları hızlandırmak üzere anlaştıklarını da belirtti.

(İHA)