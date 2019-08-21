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Boris Johnson başbakan olarak ilk ziyaretini Almanya’ya yaptı

İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson başbakan olarak ilk yurt dışı ziyaretini Berlin’e yaparak Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Dünya 21.08.2019, 19:42
Boris Johnson başbakan olarak ilk ziyaretini Almanya’ya yaptı

İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson başbakan olarak ilk yurt dışı ziyaretini Berlin’e yaparak Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson başbakan olarak ilk yurt dışı ziyaretini Almanya’ya gerçekleştirdi. Başkent Berlin’deki Başbakanlık binasında düzenlenen resmi tören ile karşılanan Johnson Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Haiko Maas’la ile bir ara geldi.

MERKEL YİNE SANDALYEYE OTURDU

Johnson ve Merkel her iki ülkenin milli marşlarını Merkel’in kontrolsüz titremesi sebebi ile oturarak dinledi. Karşılamanın ardından heyetler halinde görüşmeye geçildi. Görüşmenin ardından basın açıklaması yapılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yarın Fransa’ya giderek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. Johnson’ın hafta sonu ise olan G7 Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşmesi bekleniyor.

(Mehmet Koca/İHA)
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