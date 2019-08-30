Son Dakika
Bursa barajlarında son durum
Brexit’in İrlanda sınırı bilmecesi çözülemiyor
Taksim Meydanı’nda 30 Ağustos Dijital Gösteri Merkezi açıldı
Devlet erkanı Büyük Zafer’in 97. yıl dönümünde Anıtkabir’de
Büyükçemece’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Bakan Soylu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı
Japonya Başbakanı Abe’den Orta Doğu mesajı
Zafer Bayramı Azerbaycan’da coşkuyla kutlandı
Büyük zaferin 97. yılını deniz dibinde kutladılar

Brexit’in İrlanda sınırı bilmecesi çözülemiyor

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, İngiltere’nin İrlanda sınırı hakkında ‘inandırıcı’ ve ‘güvenilir’ bir alternatif sunmadığını söyledi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise defalarca alternatif sunduklarını ve sunmaya devam ettiklerini açıkladı.

Dünya 30.08.2019, 11:23
Brexit’in İrlanda sınırı bilmecesi çözülemiyor

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, İngiltere’nin İrlanda sınırı hakkında ‘inandırıcı’ ve ‘güvenilir’ bir alternatif sunmadığını söyledi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise defalarca alternatif sunduklarını ve sunmaya devam ettiklerini açıkladı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılacağı 31 Ekim tarihine sayılı günler kala, İrlanda sınırı meselesi hala çözülemedi. İrlanda Adasındaki Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti’nin arasındaki sınırın ayrılmayla birlikte keskinleşeceği ve ada halkı arasında tansiyonun ve bölünmüşlüğün artmasından endişeleniyor. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney’in İngiltere’nin “inandırıcı” bir çözüm gelmediğini söyledi. AB’li dışişleri bakanlarıyla toplantı yapmadan önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan Coveney, “Hepimiz bir anlaşma yapmak istiyoruz ancak şu anda, İngiltere hükumetinden sınır meselesinde alternatifler konusunda güvenilir ve inandırıcı bir şey gelmedi” dedi.

Coveney’in açıklamasının ardından bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan İngiltere Ulaştırma Bakanı Gran Shapps, iddiaları kısaca yalanladı. Shapps, “Bu gerçek değil. Alternatifler ortaya atıyoruz. Biz bunu yaparken bile: ‘Ortaya fikir koymuyorsunuz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

İrlanda sınırı hakkında yapılacak bir anlaşmanın Avrupa’dan çekilme anlaşmasına dayanması ve tutuları olması gerektiğinin altını çizen Coveney, AB’nin İngiltere’nin fikirlerini dinlemeye istekli olduğunu söyledi.

(İHA)
Yorumlar (0)
25°
açık
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@