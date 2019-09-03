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Brezilya, Fransa’nın Amazonlara yardımını resmen reddetti
G7 grubunun Amazon yangınları için yaptığı yardımı organize eden Şili, Brezilya’nın Fransa tarafından yapılan yardımdan pay almayı reddettiğini duyurdu.
Dünya 03.09.2019, 21:11
G7 grubunun Amazon yangınları için yaptığı yardımı organize eden Şili, Brezilya’nın Fransa tarafından yapılan yardımdan pay almayı reddettiğini duyurdu.
Amazonlarda devam eden yangınla ilgili olarak G7 liderleri 20 milyon euroluk bir yardım paketi hazırlamıştı. G7 toplantısına katılan Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’ya da, bu yardım paketinin yerlerine ulaştırılması konusunda koordinatörlük görevi verilmişti. Dün ise Devlet Başkanı Jair Bolsonaro dün Fransa’nın yardımı hakkında, “Sadaka kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullanılmıştı.(Serkan Bayar/İHA)
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