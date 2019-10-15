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Bulgaristan Başbakanı Borisov’un "mülteci kabusu"

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye sınırından 200 bin civarında mültecinin girmesi halinde ülkesinde ne olabileceğini bilmediğini söyledi.

Dünya 15.10.2019, 12:59 15.10.2019, 14:15
Bulgaristan Başbakanı Borisov’un "mülteci kabusu"

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye sınırından 200 bin civarında mültecinin girmesi halinde ülkesinde ne olabileceğini bilmediğini söyledi.

Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı Bakanlar kuruluna bağlı Güvenlik Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında var olan düzensiz göç anlaşmasına uyulmasını istediklerini kaydetti. Başbakan Borisov şunları söyledi:

"Türkiye ile anlaşmaya uyulmasını istiyorum. 100 veya 200 bin mültecinin girmesi halinde ülkede ne olacağını bilmiyorum. Yunanistan’da adalar var. Yerleştirilecek yerleri var."

Türkiye’ye karşı yaptırım konusuna da değinen Borisov, Türkiye ile 5 milyarlık ticaret hacmine sahip olduklarını ve getirilecek olası yaptırımların ülkesinin ekonomisine de zarar vereceğini vurguladı.

Diplomasinin sonuç vermesini umduklarını belirten Borisov, insani kriz riski taşıdığı için askeri harekatın durdurulması gerektiğini ifade etti.

(Nahit Doğu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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