Son Dakika
Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü
"Her şey büyük Beşiktaş için"
İsmail Ünal: “Herhangi bir birleşme söz konusu değil”
6 hakim ve savcı ihraç edildi
81 ilde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur” uygulaması
Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın istifası istendi

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Bulgaristan'ın İngiltere'ye sahasında 6-0 yenilmesinin ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan Futbol Birliği (BFS) Başkanı Borislav Mihaylov’un istifasını talep etti.

Dünya 15.10.2019, 11:08 15.10.2019, 11:59
Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın istifası istendi

SOFYA (AA) - 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Bulgaristan'ın İngiltere'ye sahasında 6-0 yenilmesinin ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan Futbol Birliği (BFS) Başkanı Borislav Mihaylov’un istifasını talep etti.

Başbakan Borisov, Gençlik ve Spor Bakanı Krasen Kralev’i görüşmeye çağırıp, İngiltere maçında Bulgar taraftarların ırkçı tezahüratlarının ülkenin itibarına verdikleri zararı görüştü.

Kralev, görüşmenin ardından Bakanlar Kurulu’nda basına yaptığı açıklamasında BFS Başkanı Borislav Mihaylov’un görevinde kaldığı sürece devletin BFS ile her türlü ilişkilerini kestiğini duyurdu. Kralev, "Bulgaristan devleti son 4 yılda ülkenin milli futbolu için çok şey yaptı. Dolayısıyla Başbakan Borisov sabahın köründe beni görüşmeye çağırdı ve son durumu gözden geçirdik." diye konuştu.

Bulgar basını, taraftarların maçtaki ırkçı tezahüratlarının ülkenin itibarına kolay silinmeyecek kirli bir leke yapıştırdıklarını yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#bulgaristan #futbol
Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 15 Ekim 2019
İmsak 05:29
Güneş 06:52
Öğle 12:39
İkindi 15:45
Akşam 18:16
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@