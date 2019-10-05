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Burkina Faso'da silahlı saldırı: 20 ölü, 2 yaralı

- Ülkenin kuzeyinde kimliği belirsiz silahlı kişiler, altın madeninde çalışan işçilere saldırdı. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Dünya 05.10.2019, 19:01 05.10.2019, 20:37
Burkina Faso'da silahlı saldırı: 20 ölü, 2 yaralı
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DAKAR (AA) - Burkina Faso'nun kuzeyinde köye düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso merkezli infowakat.net sitesinin haberine göre, Soum kentinin Madoudji köyüne gelen kimliği belirsiz silahlı kişiler, buradaki altın madeninde çalışanlara saldırdı.

Güvenlik kaynakları, saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Ülkede son zamanlarda terör saldırıları giderek artıyor. Geçen hafta yine aynı bölgedeki Bam ve Soum kentlerinde motosikletli gruplarca düzenlenen silahlı saldırılarda 20'ye yakın kişi öldürülmüştü. Eylülün ilk haftasından bu yana düzenlenen silahlı saldırılarda da aralarında askerlerin bulunduğu 60'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti. Saldırılar nedeniyle bölgedeki yüz binlerce kişi yerlerinden olurken, binlerce okul eğitime başlayamadı.

- 7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Burkina Faso #saldırı #Soum
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