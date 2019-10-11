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Çadlı kadınlardan Türkiye için dua
Çadlı kadınlar Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı için Türkiye’ye ve Türk askerlerine dua etti.
Dünya 10.10.2019, 20:40
Türk iş adamları tarafından yaptırılan bir Kur’an kursunda toplanan Çadlı kadınlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için bir araya geldi. Çadlı kadınlar Türk askerleri için dualar edip Kur’an-ı Kerim okudu.(İHA)
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