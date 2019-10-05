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Çalışanlara biber gazı sıkarak altınları çalanlara ceza yağdı
Polonya’da 4 soyguncu girdikleri bir kuyumcu dükkanında çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra çekiçlerle cam tezgahları kırıp altınları çaldı. Polisin takibi sonucu olaydan birkaç gün sonra yakalanan soygunculara çıkarıldıkları mahkemede ceza yağdı. 9, 7, 6 yıl gibi hapis cezalarına çarptırılan soyguncular, biber gazı sıktıkları tezgahtarlara da tazminat ödemeye mahkum edildi.
Dünya 05.10.2019, 15:42
Polonya’da 4 soyguncu girdikleri bir kuyumcu dükkanında çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra çekiçlerle cam tezgahları kırıp altınları çaldı. Polisin takibi sonucu olaydan birkaç gün sonra yakalanan soygunculara çıkarıldıkları mahkemede ceza yağdı. 9, 7, 6 yıl gibi hapis cezalarına çarptırılan soyguncular, biber gazı sıktıkları tezgahtarlara da tazminat ödemeye mahkum edildi.
Sanıklar ayrıca biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikleri kadın çalışanlardan Karolina F.’ye 22 bin 525,40 zl (yaklaşık 5 bin euro), Barbara F.’ye de 9 bin 929,40 zl (yaklaşık 2 bin euro) tazminat ödemeye mahkum edildi.(Ebru Orhan/İHA)
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