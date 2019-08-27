Son Dakika
‘Kıran Operasyonu’nda 19 kilo eroin ve patlayıcı kalıbı ele geçirildi
TPFD Altın Top Ödülleri sahiplerini buldu
Şemdinli’de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
Bakan Soylu’dan Kayyum Belediyesinden hediye aldığı iddialarına sert yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu Şile’de muhtarlarla bir araya geldi
Bakan Soylu: "Yurt içindeki terörist sayısı 600’ün altına düştü"
Serbest piyasada altın fiyatları- 27 Ağustos 2019
Eski eş dehşeti ; Yer İstanbul
Günün özeti - 27 Ağustos 2019
Hafter’in komutanından itiraf: “Hafter’in yanında BAE vardı”

Cani Anne Çocuklarına Köpek Dışkısı Yedirmiş!

ABD'de ikamet eden bir kadın, çocuklarına köpek dışkısı yedirmek sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dünya 27.08.2019, 17:11 27.08.2019, 17:40 Billdrt
Cani Anne Çocuklarına Köpek Dışkısı Yedirmiş!

Söz konusu tüyler ürperten olay, Mary Elizabeth Moore isimli 34 yaşındaki cani annenin çocuklarının, Olahoma'nın Jay şehrinde yer alan hastanenin acil servisine kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıktı.

Oklahoma eyaletinde ikamet eden cani kadının 3 ve 5 yaşında olan 2 çocuğu, açlıktan ölmek üzereyken hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından alınan bilgilere göre, çocuklardan birisinin ağırlığı 12, diğerininki ise 8 olarak ölçüldü. 

Henüz 5 yaşında olan ve isim bilgisi verilmeyen küçük çocuk, annesinin kendisine zorla köpek pisliği yedirdiğini söyleyerek ağladı. Hastane yetkilileri ise çocuklarda bağırsak kurdu başta olmak üzere birçok hastalık tespit ettiklerinin bilgisini paylaştı.

Cani annenin 2 çocuğu, Saint Francis Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocukların burunlarına takılan tüpler aracılığıyla doktorların özel olarak besleme sağladığı bilgisine ulaşıldı. Şuanda cezaevinde olan Moore için ise 100.000 $'lık kefalet ücreti talep edildi. 

#dünya #köpeek #çocuk #anne #abd
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
İmsak 04:34
Güneş 06:04
Öğle 12:55
İkindi 16:38
Akşam 19:37
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@