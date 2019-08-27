Cani Anne Çocuklarına Köpek Dışkısı Yedirmiş!

Söz konusu tüyler ürperten olay, Mary Elizabeth Moore isimli 34 yaşındaki cani annenin çocuklarının, Olahoma'nın Jay şehrinde yer alan hastanenin acil servisine kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıktı.

Oklahoma eyaletinde ikamet eden cani kadının 3 ve 5 yaşında olan 2 çocuğu, açlıktan ölmek üzereyken hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından alınan bilgilere göre, çocuklardan birisinin ağırlığı 12, diğerininki ise 8 olarak ölçüldü.

Henüz 5 yaşında olan ve isim bilgisi verilmeyen küçük çocuk, annesinin kendisine zorla köpek pisliği yedirdiğini söyleyerek ağladı. Hastane yetkilileri ise çocuklarda bağırsak kurdu başta olmak üzere birçok hastalık tespit ettiklerinin bilgisini paylaştı.

Cani annenin 2 çocuğu, Saint Francis Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocukların burunlarına takılan tüpler aracılığıyla doktorların özel olarak besleme sağladığı bilgisine ulaşıldı. Şuanda cezaevinde olan Moore için ise 100.000 $'lık kefalet ücreti talep edildi.