Cani Baba 4 Çocuğunu Boğarak Öldürdü!

Öğretmen karısının kendisine boşanma davası açması sonucunda sinir krizi geçiren cani baba seri cinayet işledi. Cinayet kurbanları ise 4 çocuğu oldu. Karısının çalıştığı okula gitmesiyle birlikte 4 çocuğunu boğarak öldüren cani baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendisine boşanma belgesi veren adam, karısı öğretmenlik yaptığı okula gittiği esnada 4 yaşındaki kızını kreşten, 6 ve 10 yaşındaki iki oğlunu da gittikleri ilkokuldan alarak eve getirdi. Büyük oğlunu da yiyecek bir şeyler almak için markete götürdü.

Cani baba büyük oğlu markete gittiği esnada iki çocuğunu kemerle pencere korkuluklarına astı. Büyük oğlunu ise marketten eve geldiği anda farklı bir odada korkuluğa astı. Baba, bunların ardından karısının ilk evliliğinden olan 16 yaşındaki kızını da kandırarak okuldan getirdi. Ormanlık alana götürdüğü en büyük çocuğu ise ormanlık alanda astı.

Anne bir telefon uygulaması sayesinde eşinin konum bilgisini görüyordu. Kocasının sürekli okul, kreş, ev arasında gidip geldiğini gören anne hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdiler. Polis ekipleri 3 çocuğun korkuluklara asılmış şekilde durduğunu gördü ve cansız bedenlerine ulaştı. Olayın ardından hemen cani babanın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, kısa sürede yakaladılar. 4 çocuğunu asarak öldüren cani baba mahkemede gözyaşlarına boğuldu.