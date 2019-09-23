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Cani Babanın Bebeğine Şiddet Uyguladığı Anlar Sosyal Medyayı Salladı!

Suudi Arabistan'da Filistin uyruklu cani babanın çocuğuna şiddet uyguladığı anları anne kameraya çekerek sosyal medyada paylaştı. Olay kısa sürede tüm Dünya'da yankılandı. Çocuğun korumaya alındığı açıklandı...

Dünya 23.09.2019, 13:01 Billdrt
Cani Babanın Bebeğine Şiddet Uyguladığı Anlar Sosyal Medyayı Salladı!
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Suudi Arabistan'da ikamet eden Filistin kökneli bir babanın, daha ayakta bile duramayan bebeğine şiddet uyguladığı anlar insanı çiledek çıkarıyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay tüm Dünya'da tepki görüyor. Suudi yetkililer, şiddet uygulayan babayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bebeğin koruma altına alındığını duyurdu.

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