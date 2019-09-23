Cani Babanın Bebeğine Şiddet Uyguladığı Anlar Sosyal Medyayı Salladı!

Suudi Arabistan'da ikamet eden Filistin kökneli bir babanın, daha ayakta bile duramayan bebeğine şiddet uyguladığı anlar insanı çiledek çıkarıyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay tüm Dünya'da tepki görüyor. Suudi yetkililer, şiddet uygulayan babayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bebeğin koruma altına alındığını duyurdu.