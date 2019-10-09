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Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat’’

Dışişileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak. Ayrıca bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bu bölgeye dönmesi mümkün olacak. Bizim buradaki tek hedefimiz teröristlerdir" dedi.

Dünya 09.10.2019, 14:00 09.10.2019, 14:03
Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat’’
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Dışişileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak. Ayrıca bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bu bölgeye dönmesi mümkün olacak. Bizim buradaki tek hedefimiz teröristlerdir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Dışişileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #dünya
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