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Çavuşoğlu, KKTC’de siyasi partilerle yuvarlak masa toplantısında
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve mecliste yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Dünya 09.09.2019, 12:44 09.09.2019, 13:26
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve mecliste yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Akıncı ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından Akıncı ve mecliste yer alan siyasi parti liderleri ile yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantıya KKTC Başbakan Ersin Tatar ile KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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