Son Dakika
FIFA'dan Sala'nın bonservisiyle ilgili karar
FETÖ’nün İstanbul’daki baş sorumlusu 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
MGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
İTÜ’lü gencin katillerine istenen ceza belli oldu
Başkent’te halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü
Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü

Çekya'da fırtına nedeniyle 20 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Çekya'da şiddetli fırtına nedeniyle 20 binden fazla eve elektrik verilemiyor.Çekya Enerji Şirketi (CEZ) Sözcüsü Sona Holingerova, yaptığı açıklamada, özellikle Orta ve Batı Çekya'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle...

Dünya 30.09.2019, 20:32 30.09.2019, 21:05
Çekya'da fırtına nedeniyle 20 binden fazla ev elektriksiz kaldı

PRAG (AA) - Çekya'da şiddetli fırtına nedeniyle 20 binden fazla eve elektrik verilemiyor.

Çekya Enerji Şirketi (CEZ) Sözcüsü Sona Holingerova, yaptığı açıklamada, özellikle Orta ve Batı Çekya'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 20 binden fazla eve elektrik verilemediğini bildirdi.

Fırtına sebebiyle devrilen ağaçların elektrik hatlarında hasara neden olduğunu ve bu yüzden birçok noktaya elektrik verilemediğini belirten Holingerova, fırtına nedeniyle Prag ve çevresinde de çok sayıda evin elektriksiz kaldığını ifade etti.

Çekya Demiryollarından yapılan açıklamada ise zarar gören hatlar yüzünden birçok bölgeye tren seferlerinin aksadığı kaydedildi.

#çekya #Çekya Demiryolları #Çekya Enerji Şirketi (CEZ) Sözcüsü Sona Holingerova #Çekyada şiddetli fırtına
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:37
Öğle 12:44
İkindi 16:02
Akşam 18:40
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@