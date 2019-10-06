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Cerablus'ta araca yerleştirilen bomba patladı: 4 yaralı

- Suriye’nin kuzeyinde Cerablus ilçe merkezinde Özgür Suriye Ordusu'na ait bir askeri araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Dünya 06.10.2019, 00:04 06.10.2019, 00:56
Cerablus'ta araca yerleştirilen bomba patladı: 4 yaralı

CERABLUS (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait askeri bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezinde, ÖSO aracına yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan kentlerde sabah saatlerinde bomba yüklü motosikletlerle düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında ise 16 sivil yaralanmıştı.

#Cerablusta araca yerleştirilen bomba patladı #suriye
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