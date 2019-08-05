Çılgınlığın böylesi: Bisikletle denize atladılar
Yunanistan’ın başkenti Atina’da cumartesi günü bir grup gencin bisikletleriyle denize atladığı gösteri renkli anlara sahne oldu.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da cumartesi günü bir grup gencin bisikletleriyle denize atladığı gösteri renkli anlara sahne oldu.
Cumartesi günü Yunanistan’ın başkenti Atina’da, yaşları 15 ile 35 arasında değişen bir grup genç, sahilde sergiledikleri gösteri ile halkın sıcaklardan bunalıp plajlara akın ettiği şehre renk kattı. Atina’nın Kavouri Sahili’nde toplanarak küçük bir rampa kuran bisikletliler, rampa üzerinde akrobatik hareketler sergileyerek denize atladı. Kavouri Sahili, gençlerin şovu sayesinde bisiklet tutkunları için bir sahneye dönüşürken yüzmeye gelen şehir sakinleri de gösteriyi ilgiyle izledi.
Yunanistan’ı etkisi alan sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler, Atina’da 42 dereceyi gösterirken başkent sakinleri sıcaklar nedeniyle oldukça zor anlar yaşadı.
(İHA)
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