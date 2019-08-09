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Çin: “ABD’nin Venezuela’nın iç işlerine karışması zorbalık”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı ağır yaptırımlar karşısında “ABD’nin Venezuela’nın iç işlerine karışması zorbalık” dedi.

Dünya 09.08.2019, 12:31 09.08.2019, 12:46
Çin: “ABD’nin Venezuela’nın iç işlerine karışması zorbalık”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı ağır yaptırımlar karşısında “ABD’nin Venezuela’nın iç işlerine karışması zorbalık” dedi.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla hükümetin ABD’deki varlıklarını dondurmuştu. Bunun üzerine ABD’yi zorba davranışlarını durdurmaya çağıran Çin Dışişleri Bakanlığı, “ABD’nin söylediği ve yaptığı şey, Venezuela’nın iç meselelerine müdahale. Uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ediyor” şeklinde açıklama yaptı. Sözcü Chunying, "Bir ülkeyi hangi partinin yönettiği iç meseledir ve buna halkının karar vermesi gerektiğini belirtmeliyiz" dedi. Chunying, yaptırımların Venezuela sorununun çözümüne asla yardımcı olmayacağını, aksine durumun kontrolden çıkacağını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 6 Ağustos’ta Lima’da yaptığı açıklamada yabancılar dahil olmak üzere Amerikalı yetkililerin Maduro hükümetini destekleyen herkese yaptırım uygulayabileceğini açıklamıştı. Chunying, buna karşılık ABD’yi tarihten ders çıkarmaya çağırdı. Ayrıca Çin-Venezuela ilişkilerinin devam edeceğini aktardı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#dünya #çin #Venezuela #abd #Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying
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