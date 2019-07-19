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Çin'de Kömür Gazlaştırma Tesisinde Patlama
Çin’in Sanmenxia kentinde bir kömür gazlaştırma tesisinde patlama meydana geldi. Tesisisin 6 kilometre çapındaki çevresinde cam kapı ve pencerelerin patladığı gözlendi.
Dünya 19.07.2019, 16:44 19.07.2019, 17:26
Çin’in Sanmenxia kentinde bir kömür gazlaştırma tesisinde patlama meydana geldi. Tesisisin 6 kilometre çapındaki çevresinde cam kapı ve pencerelerin patladığı gözlendi.
(İHA)
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