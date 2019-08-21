Çin, İngiltere konsolosluğu çalışanının gözaltına alındığını doğruladı

Çin, İngiltere’nin Hong Kong konsolosluğu çalışanının Çin sınırında gözaltına alındığını doğruladı.

Çin, İngiltere’nin Hong Kong konsolosluğu çalışanı 28 yaşındaki Simon Cheng’in gözaltına alındığı iddialarına yanıt verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, Cheng’in kamu güvenliği yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Shenzhen polisi tarafından 15 günlüğüne gözaltına alındığını ifade etti. Geng, gözaltına alınan Simon Cheng’in Çin vatandaşı olduğu gerekçesiyle konunun tamamen Çin’in iç meselesi olduğunu söyledi.

İngiltere’nin konuya ilişkin açıklamalarına da değinen Geng, Hong Kong’la ilgili yaptıkları yorum ve eylemler için İngiltere’ye daha önce sert ifadelerde bulunduklarını belirterek, “Bu sorumsuz açıklamaları bırakmalarını, Hong Kong’un ve Çin’in iç işlerine karışmamalarını talep ediyoruz” dedi.

Hong Kong medyasında, İngiltere konsolosluğu çalışanı Simon Cheng’in 8 Ağustos’ta bir iş gezisi için Çin’in Shenzhen kentine gittikten sonra gözaltına alındığını belirtilmişti. İngiltere Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi (FCO), Cheng’in Çin’de gözaltına alındığına yönelik haberlerden endişe duyduklarını ifade ederek, Hong Kong’daki yetkililerden bilgi istemişti.

(İHA)