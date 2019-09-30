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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

Çin’de fabrika yangını: 19 ölü

PEKİN (AA) - Çin’in Cıciang eyaletinde bir fabrikada çıkan yangın sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Cıciang eyaletine bağlı...

Dünya 30.09.2019, 12:39 30.09.2019, 13:39
Çin’de fabrika yangını: 19 ölü
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PEKİN (AA) - Çin’in Cıciang eyaletinde bir fabrikada çıkan yangın sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Cıciang eyaletine bağlı Ningbo kentinde bulunan Ninghay ilçesinde faaliyet gösteren ve günlük kullanıma yönelik ürünler üreten bir şirketin fabrikasında dün öğleden sonra yangın çıktı.

Fabrikadaki 19 çalışanın yaşamını yitirdiği yangında 3 kişi de yaralandı.

Büyük oranda hasara neden olan yangın 3 buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#dünya #Cıciang #yangın #Fabrika Yangını #çin
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