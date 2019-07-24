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Çin’de Heyelan: 15 Ölü, 1 Yaralı
Çin’in Guizhou ve Yunnan eyaletlerinde meydana gelen heyelanda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Dünya 24.07.2019, 12:51 24.07.2019, 13:08
Çin’in Guizhou ve Yunnan eyaletlerinde meydana gelen heyelanda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Guizhou eyaletindeki Liupanshui şehrine bağlı Shuicheng bölgesinde dün gece meydana gelen heyelanda 21 ev toprak altında kaldı. Sağanak yağışların neden olduğu heyelanda en az 12 kişi hayatını kaybederken,
Yunnan eyaletinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen heyelanda ise 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekipleri yaralı vatandaşın hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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