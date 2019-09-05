Son Dakika
İnegöl Belediyespor'da transfer
Eskrimde sezonun ilk madalyası Minuto'dan geldi
Yunanistan'da işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyesinde
Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım
İş Bankası ve Nestpay arasında iş birliği
Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
"Doğru zeminde politika yapmamız lazım"
Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Engelli vatandaşı dolandıran 5 zanlı yakalandı
"Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına umut oldu"

Çin’de heyelan: 9 kayıp

Çin’in Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda 9 kişinin kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı.

Dünya 05.09.2019, 13:33 05.09.2019, 14:28
Çin’de heyelan: 9 kayıp

Çin’in Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda 9 kişinin kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı.

Çin’in Yunnan eyaletineki Zhatong şehrine bağlı Qiaojia ilçesinde sabahın erken saatlerinde şiddetli yağmurun tetiklemesiyle toprak kayması meydana geldi. Arama Kurtarma yetkililerin derhal müdahale ettiği heyelanda 9 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#yunnan #heyelan #çin
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@