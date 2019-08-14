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Çin’de Lekima Tayfunu’ndan 12 milyon kişi etkilendi
Çin’in doğu kıyılarında etkili olan Lekima Tayfun’undan 12 milyondan fazla kişinin etkilendiği belirtildi.
Dünya 14.08.2019, 11:50
Çin’in doğu kıyılarında etkili olan Lekima Tayfun’undan 12 milyondan fazla kişinin etkilendiği belirtildi.
Tayfunun yol açtığı felakette Zhejiang, Şantung ve Anhui eyaletlerinde 48 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.
Çin’i vuran yılın en güçlü tayfunun yol açtığı felakette kurtarma çalışmaları için itfaiye ekipleri, askerler, polisler ve farklı kurumlardan personeller görevlendirildi. Pazartesi günü, Zhejiang, Şantung ve Jiangsu eyaletlerindeki kurtarma ve yardım çalışmaları için 42 milyon dolar tahsis edildiği belirtildi.(İHA)
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