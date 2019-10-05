Çobanbey’de patlama
Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde patlama meydana geldi.
Dünya 05.10.2019, 12:51 05.10.2019, 12:56
Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde patlama meydana geldi.
Suriye’nin Halep iline bağlı Cerablus’taki Şehitler Kavşağı yakınında ve Başköy şehrinde meydana gelen patlamanın ardından bir patlama da Çobanbey’de meydana geldi. Maddi hasarın meydana geldiği Çobanbey’de kalabalığın olduğu pazar yerinin hedef alındığı, saldırıda ölen olmadığı aktarıldı.
(İHA)
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