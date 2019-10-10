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Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’u kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Dünya 10.10.2019, 11:17
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Bakan Selçuk, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov’la görüşecek ve 13. Azerbaycan Uluslararası Eğitim ve Kariyer Fuarı’na katılacak
Bakü Türk Anadolu Lisesi Robotik Montaj ve Kodlama ile Akıl-Zeka Oyunları Sınıflarının açılış törenine katılacak Selçuk, Türk ve Azerbaycanlı üniversite rektörleriyle de bir araya gelecek.(İHA)
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