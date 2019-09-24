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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Çevre Bakanı Schulze ile görüştü

ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze ve heyetiyle görüştü.

Dünya 24.09.2019, 18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Çevre Bakanı Schulze ile görüştü
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ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze ve heyetiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, New York temaslarını sürdürüyor. Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu kapsamında New York’ta Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze ve heyetiyle görüştü.

(İHA)
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