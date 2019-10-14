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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7’nci Türk Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Dünya 14.10.2019, 15:15 14.10.2019, 15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7’nci Türk Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 7. Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zagulba Sarayı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

(YK-NT-D)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #azerbaycan #Bakü #İlham Aliyev
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