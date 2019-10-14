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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7’nci Türk Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

Dünya 14.10.2019, 14:49 14.10.2019, 15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7’nci Türk Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13.50’de 7’nci Türk Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Bakü Haydar Aliyev Havalimanı’nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov karşıladı. Erdoğan sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bakü temaslarında eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü temaslarının ilk gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüştükten sonra Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı’na katılacak. Erdoğan, temaslarının ikinci gününde 7’nci Türk Konseyi Zirvesi’ne katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Bakü #cumhurbaşkanı #Türk Konseyi Zirvesi #recep tayyip erdoğan #azerbaycan
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