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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel’le görüştü
ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel ile bir araya geldi.
Dünya 23.09.2019, 22:20 23.09.2019, 22:58
ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel ile bir araya geldi.
(İHA)
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